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GS Nguyễn Quang Tuấn viết đơn xin thực hành tại bệnh viện

GS Tuấn đã viết đơn xin được thực hành tại một bệnh viện tại Hà Nội để phục vụ cho việc cấp chứng chỉ hành nghề.
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