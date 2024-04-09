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Gọi Messi là "thằng lùn quỷ dữ", HLV đối thủ phản ứng bất ngờ

Trợ lý HLV của Monterrey, Nico Sanchez, không lên tiếng xin lỗi Messi dù gọi tiền đạo người Argentina là "thằng lùn quỷ dữ".
Đọc thêm : Gọi Messi là "thằng lùn quỷ dữ", HLV đối thủ phản ứng bất ngờ