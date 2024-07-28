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Góc khuất dưới những cống ngầm của thành phố ăn chơi, xa hoa nổi tiếng

Những người vô gia cư ở Las Vegas chọn các cống ngầm thoát nước để làm nơi ở cho mình, bất chấp nhiều hiểm nguy rình rập.
Đọc thêm : Góc khuất dưới những cống ngầm của thành phố ăn chơi, xa hoa nổi tiếng