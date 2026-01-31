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Gốc bưởi hơn 100 tuổi, có 400 quả ở Hưng Yên khiến người xem choáng ngợp

Tại một nhà vườn ở xã Mễ Sở (Hưng Yên), gốc bưởi cổ hơn 100 năm tuổi, sai trĩu tới 400 quả, đang khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.
Đọc thêm : Gốc bưởi hơn 100 tuổi, có 400 quả ở Hưng Yên khiến người xem choáng ngợp