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Giúp cụ ông nhặt ve chai, chủ nhà ở Đồng Nai nhận quà bất ngờ lúc rạng sáng

Thường xuyên giúp đỡ cụ ông hơn 90 tuổi, anh Hán (sống tại Đồng Nai) nhận "món quà" bất ngờ lúc 4 giờ sáng.
Đọc thêm : Giúp cụ ông nhặt ve chai, chủ nhà ở Đồng Nai nhận quà bất ngờ lúc rạng sáng