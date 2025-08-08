Video
Giữa ranh giới sinh tử, bạn đọc tiếp hy vọng sống cho chàng trai người Mông

Ngày 8/8, phóng viên Dân trí đã đến Bệnh viện Bỏng Quốc gia thăm và trao biển biểu trưng số tiền 241.691.164 đồng đến gia đình chàng trai Ly Seo Páo.
