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Giữa ồn ào ly hôn ca sĩ Hà Thanh Xuân, "vua cá Koi" Thắng Ngô nói gì?

Doanh nhân Thắng Ngô, người được biết đến với biệt danh "vua cá Koi Việt Nam", lên tiếng về tin đồn ly hôn người vợ thứ hai.
Đọc thêm : Giữa ồn ào ly hôn ca sĩ Hà Thanh Xuân, "vua cá Koi" Thắng Ngô nói gì?