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Giữa nắng nóng ngột ngạt, người Hà Nội tìm mọi cách bám nghề

Trong ngày 24/6, Hà Nội ghi nhận nền nhiệt cao và nắng nóng kéo dài. Giữa cái nóng oi bức, nhiều lao động vẫn miệt mài làm việc ngoài trời để mưu sinh.
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