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Giữa đêm, người dân mang màn chiếu "xí chỗ" xem tổng duyệt diễu binh

Giữa đêm, người dân mang màn chiếu "xí chỗ" xem tổng duyệt diễu binh.
Đọc thêm : Giữa đêm, người dân mang màn chiếu "xí chỗ" xem tổng duyệt diễu binh