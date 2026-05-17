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Giông lốc quật bay mái tôn ở TP.HCM

Trên đường Hoàng Văn Thụ (phường Tân Sơn Hòa), gió lớn trước cơn dông đã làm mái tôn của một công trình xây dựng đổ xuống bên đường, ngay trước một cửa hàng thời trang.
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