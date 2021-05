Giọng ca 10 tuổi tiếp gây ấn tượng mạnh

(Dân trí) - Tại vòng bán kết của chương trình America's Got Talent, diễn ra hôm 1/9 vừa rồi, cô bé tóc vàng 10 tuổi Jackie Evancho tiếp tục chinh phục khán giả và ban giám khảo khi thể hiện ca khúc nổi tiếng Time To Say Goodbye với chất giọng cao vút và đầy truyền cảm.