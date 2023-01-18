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Giới trẻ xăm hình lên ngón tay thay cho nhẫn cưới

Một nghiên cứu mới chỉ ra rằng cứ 5 người trẻ tại Mỹ thì có 1 người sử dụng hình xăm thay cho nhẫn cưới.
Đọc thêm : Giới trẻ xăm hình lên ngón tay thay cho nhẫn cưới