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Giới trẻ Trung Quốc chuyển sang thắp nhang điện tử, công đức bằng mã QR

Nhiều người trẻ Trung Quốc đã chọn hình thức tụng kinh gõ mõ và cúng dường trên thiết bị điện tử, thay vì trực tiếp đến các đền chùa.
Đọc thêm : Giới trẻ Trung Quốc chuyển sang thắp nhang điện tử, công đức bằng mã QR