Gió giật mạnh, sóng biển cao 2-3m tại biển Hải Tiến, Thanh Hóa

Chiều 28/9, trước thời điểm bão số 10 đổ bộ, tại khu du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã có gió giật mạnh, sóng biển cao 2-3m.