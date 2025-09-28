Video
Gió giật mạnh cấp 14 ở Hà Tĩnh

Tối muộn 28/9, nhiều địa phương phía Nam ở Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 11, giật cấp 14 khi bão số 10 đổ bộ.