Giết "bồ" nhưng bắn trúng cháu bé hàng xóm, lĩnh án 7 năm tù

Tức giận vì "bồ" đòi chia tay, Lê Sỹ Hạo (SN 1974, quê Thanh Hóa, tạm trú tại thị trấn Hòa Bình, Tương Dương, Nghệ An) bỏ đi uống rượu. Khi rượu say, Hạo xách khẩu súng nhặt được của người khác đến nhà trọ đòi giết "bồ". Phát súng bay chệch hướng, trung vào bụng cháu bé hàng xóm. Mặc dù phía bị hại không yêu cầu giám định thương tật, không yêu cầu bồi thường dân sự và xin giảm nhẹ hình phạt nhưng với hành vi đủ yếu tố cấu thành tội "giết người" Lê Sỹ Hạo bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt 7 năm tù giam.