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Giây phút nhảy lò cò tới ngắt cầu dao để cứu 7 đồng nghiệp nhưng bất thành

Thời điểm xảy ra sự việc, anh Tuân đã cố đi tới phòng điều khiển để tắt cầu dao điện máy nghiền
Đọc thêm : Giây phút nhảy lò cò tới ngắt cầu dao để cứu 7 đồng nghiệp nhưng bất thành