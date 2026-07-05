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Giây phút nghỉ ngơi của chú chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân ở Venezuela

Theo huấn luyện viên, do địa hình tìm kiếm phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, mỗi lần nghỉ ngơi, những chú chó nghiệp vụ có thể uống tới 2 chai nước.
Đọc thêm : Giây phút nghỉ ngơi của chú chó nghiệp vụ tìm kiếm nạn nhân ở Venezuela