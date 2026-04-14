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Giây phút công trình đang phá dỡ phát tán luồng bụi khổng lồ

Khi bức tường của tòa nhà 6 tầng bị kéo sập, một luồng bụi khổng lồ ập ra, nhanh chóng bao trùm cả tuyến phố.
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