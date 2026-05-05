Video
video cùng chuyên mục

Giáo sư Mỹ và cuộc giải mã tướng tình báo bí ẩn nhất Việt Nam Phạm Xuân Ẩn

Theo Larry Berman, ngay ngày đầu tiên đến Việt Nam, định mệnh đã sắp đặt cho ông gặp Phạm Xuân Ẩn, và phần còn lại đã trở thành lịch sử…
Đọc thêm : Larry Berman: "Ông Phạm Xuân Ẩn chưa bao giờ nhận là điệp viên số 1"