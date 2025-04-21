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Giáo hoàng Francis qua đời, hưởng thọ 88 tuổi

Tòa thánh Vatican xác nhận Giáo hoàng Francis đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.
Đọc thêm : Giáo hoàng Francis qua đời, hưởng thọ 88 tuổi