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Giám đốc trung tâm đăng kiểm không biết chữ: Cục Đăng kiểm nói gì?

Cục Đăng kiểm Việt Nam trao đổi về việc Trung tướng Tô Ân Xô thông tin trường hợp Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-17D Nhà Bè không biết chữ, mới học hết lớp 3.
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