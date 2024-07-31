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Giải vô địch đua ốc sên ở Anh: Các "VĐV" chỉ di chuyển vài chục cm

Giải đấu "có một không hai" ở Anh, quy tụ 85 con ốc sên tranh tài để chọn ra một nhà vô địch duy nhất.
Đọc thêm : Giải vô địch đua ốc sên ở Anh: Các "VĐV" chỉ di chuyển vài chục cm