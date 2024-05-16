Video
video cùng chuyên mục

Giải Ngoại hạng Anh gây sốc, bỏ phiếu khai tử VAR

Ngày 6/6 tới, 20 CLB ở giải Ngoại hạng Anh sẽ thảo luận về đề xuất loại bỏ công nghệ video hỗ trợ trọng tài (VAR) từ mùa giải sau.
Đọc thêm : Giải Ngoại hạng Anh gây sốc, bỏ phiếu khai tử VAR