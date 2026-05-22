Video
video cùng chuyên mục

Giải cứu cá thể voi con bị rơi xuống hố ở Đồng Nai

Cơ quan chức năng phường Trị An, cùng người dân khu phố Bà Hào giải cứu thành công một cá thể voi con rơi xuống hố sâu khoảng 3m trong vườn xoài của người dân.
Đọc thêm : Đồng Nai đánh giá hiệu quả dự án hàng rào điện ngăn voi