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Giải cứu 2 anh em sinh đôi bị sóng cuốn ra xa bờ ở biển Cửa Lò

Hai anh em sinh đôi trong lúc tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) bất ngờ bị sóng lớn cuốn ra xa bờ, lực lượng cứu hộ và ngư dân kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ an toàn.
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