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“Giấc mơ về ngôi nhà mới của bà cháu tôi đã thành hiện thực”

Nhờ sự chung tay của bạn đọc báo Dân trí, "phép màu" đã xuất hiện, giúp bà Lanh có được ngôi nhà khang trang để an hưởng tuổi già bên cháu ngoại.
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