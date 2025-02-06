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Giá trị "khủng" dàn xe bị cháy rụi của đội tuyển xe đạp Việt Nam

Trong số 27 chiếc xe của đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam bị cháy rụi tại Thái Lan có những chiếc xe giá trị rất cao, lên tới 400 triệu đồng mỗi chiếc.
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