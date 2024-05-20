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Giả thuyết về những phút cuối của trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn

Trước khi trực thăng chở Tổng thống Iran Ebrahim Raisi gặp nạn, các cơ quan mặt đất không nhận được cuộc gọi khẩn cấp nào.
Đọc thêm : Giả thuyết về những phút cuối của trực thăng chở Tổng thống Iran gặp nạn