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Gia thế khủng của Madam Pang, "bóng hồng" cạnh đội tuyển Thái Lan

Bà Madam Pang - nữ đại gia người Thái Lan - luôn xuất hiện với vẻ trẻ trung, giàu năng lượng và tự tin bên cạnh các cầu thủ Thái Lan ở nhiều giải đấu.
Đọc thêm : Gia thế khủng của Madam Pang, "bóng hồng" cạnh đội tuyển Thái Lan