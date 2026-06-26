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Gia đình tại TPHCM kinh hãi phát hiện rắn hổ mang ẩn mình dưới xe máy

Một gia đình sống tại TPHCM đã có tình huống thót tim khi bắt gặp một con rắn hổ mang ẩn mình bên dưới xe đạp điện đang dựng ngoài hiên nhà.
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