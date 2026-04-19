Video
video cùng chuyên mục

Gia đình nháo nhào bỏ chạy vì rắn dài hơn 1m bò vào nhà

Một gia đình ở Hà Tĩnh nháo nhào bỏ chạy khỏi mâm cơm vì sự xuất hiện của con rắn dài hơn 1m. Toàn bộ sự việc được camera ghi lại.
Đọc thêm : Cả gia đình bỏ chạy khỏi mâm cơm vì rắn dài hơn 1m bò vào nhà