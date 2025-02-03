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Gia đình gần 100 người, con cháu xếp hàng nhận lì xì của cụ U100

Mỗi dịp Tết, cụ ông Đào Đình Bồng sẽ thống kê số lượng con, cháu, chắt để chuẩn bị đủ tiền lì xì cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Đọc thêm : Gia đình gần 100 người, con cháu xếp hàng nhận lì xì của cụ U100