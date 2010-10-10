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Gia đình Bắc Ninh gói bánh chưng, luộc gà, mang 20kg đi du lịch

Để có đồ ăn sáng đủ năng lượng, các thành viên đã chuẩn bị giò, bánh chưng, gà luộc để ăn dọc đường.
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