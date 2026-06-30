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Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Tài xế sẽ thực hiện như thế nào?

Từ 15/8, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 m trên ôtô, tài xế xe cá nhân không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp sẽ bị phạt cảnh cáo.
Đọc thêm : Ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: Tài xế sẽ thực hiện như thế nào?