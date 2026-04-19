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Gấu trúc tò mò cắn hỏng điện thoại du khách đánh rơi

Một du khách khi đến thăm vườn thú tại thành phố Thành Đô (Trung Quốc) đã vô tình làm rơi chiếc điện thoại vào bên trong chuồng của gấu trúc.
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