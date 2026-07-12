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Gấu bất ngờ lao ra chặn đường và tấn công xe tải

Hai người đàn ông đang lái xe tải đi dọc theo con đường rừng ở ngoại ô thành phố Nemuro (Nhật Bản), thì bất ngờ bị một con gấu nâu to lớn từ bên đường lao ra tấn công dữ dội.
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