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Gặp CSGT trình báo bị đánh rồi... đánh luôn CSGT

Khi được đại úy CSGT hướng dẫn đến công an xã trình báo việc bị đánh, Đạt không làm theo mà xông vào đánh luôn CSGT.
Đọc thêm : Gặp CSGT trình báo bị đánh rồi... đánh luôn CSGT