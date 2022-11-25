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"Gặp bạn bè không nhậu là không vui"

Tại "Showbiz 8" do Dân trí thực hiện, ca sĩ Mỹ Tâm đã có những chia sẻ vô cùng thú vị và hài hước
Đọc thêm : "Gặp bạn bè không nhậu là không vui"