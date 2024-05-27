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Gan khỏe hơn nhờ loại trái cây phổ biến, bán đầy trong siêu thị

Bơ là loại trái cây phổ biến, giúp bạn có làn da đẹp hơn, giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, thậm chí có thể cải thiện sức khỏe của gan.
Đọc thêm : Gan khỏe hơn nhờ loại trái cây phổ biến, bán đầy trong siêu thị