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Gần 125.000 sĩ tử Hà Nội chính thức tranh suất vào lớp 10 công lập

Sáng nay, gần 125.000 thí sinh Hà Nội làm bài thi môn văn vào lớp 10 THPT năm 2026. Đây là kỳ thi có tính cạnh tranh cao.
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