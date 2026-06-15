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Gần 1.000 người dân tranh tài trong trận kéo co "chưa từng có tiền lệ"

Gần 1.000 người dân tại phường Tân Mai (Nghệ An) đã tranh tài nảy lửa trong cuộc thi “chưa có tiền lệ” nhưng “thắng thua không quan trọng”.
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