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Flycam, drone phải gắn mã định danh từ 20/7: Người trong nghề nói gì

Những thay đổi trong quản lý flycam và drone đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng người sử dụng thiết bị này.
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