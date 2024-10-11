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Florida ngổn ngang sau khi bão Milton càn quét, ít nhất 13 người thiệt mạng

Ít nhất 13 người thiệt mạng, hàng triệu người ở Florida, Mỹ bị mất điện sau khi bão Milton quét qua đây tối 9/10.
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