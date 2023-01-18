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Filip Nguyễn, Tấn Tài gia nhập CLB Công an Hà Nội

Đội tân binh V-League CLB Công an Hà Nội vừa có thêm 2 bản hợp đồng mới cực kỳ chất lượng chuẩn bị cho mùa giải 2023.
Đọc thêm : Filip Nguyễn, Tấn Tài gia nhập CLB Công an Hà Nội