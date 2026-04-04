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FIFA xác nhận VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 ở Việt Nam

Theo công bố của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), Đài truyền hình Việt Nam (VTV) là đơn vị sở hữu bản quyền World Cup 2026 tại Việt Nam.
Đọc thêm : FIFA xác nhận VTV sở hữu bản quyền World Cup 2026 ở Việt Nam