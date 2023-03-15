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FIFA phê duyệt World Cup 2026 tăng lên 48 đội

Tối 14/3, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup dài nhất và lớn nhất trong lịch sử của giải đấu này.
Đọc thêm : FIFA phê duyệt World Cup 2026 tăng lên 48 đội