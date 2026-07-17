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FIFA lần đầu trao nhẫn vinh danh cho nhà vô địch World Cup 2026

FIFA xác nhận đội tuyển vô địch World Cup 2026 sẽ lần đầu tiên được trao nhẫn vinh danh, bên cạnh chiếc cúp vàng và huy chương truyền thống.
Đọc thêm : FIFA lần đầu trao nhẫn vinh danh cho nhà vô địch World Cup 2026