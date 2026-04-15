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FIFA bất ngờ giảm giá bản quyền phát sóng World Cup 2026 cho Malaysia

Truyền thông Malaysia cho biết ngành thể thao và các nhà đài của nước này đang đàm phán, để cố gắng sở hữu bản quyền truyền thông World Cup.
Đọc thêm : FIFA bất ngờ giảm giá bản quyền phát sóng World Cup 2026 cho Malaysia