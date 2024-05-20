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Erling Haaland lập kỷ lục ấn tượng ở giải Ngoại hạng Anh

Với việc lần thứ hai liên tiếp giành giải Vua phá lưới, Erling Haaland đã lập nên kỷ lục ấn tượng ở giải Ngoại hạng Anh.
Đọc thêm : Erling Haaland lập kỷ lục ấn tượng ở giải Ngoại hạng Anh